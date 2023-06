Euro de basket dames - Emma Meesseman contente de la manière contre Israël : "tout le monde est déjà concerné"

"C'est vrai, mais je pense aussi qu'on a rendu ce match facile", a commenté l'intérieure flandrienne, auteure de 23 points et meilleure réalisatrice Cats. "On s'attendait à une opposition agressive et on était préparé à cela. Nous avons bien commencé le match avec de la vitesse et de l'agressivité. Je pense surtout que nous étions bien prêtes. Il faudra refaire la même chose demain, mais il faut surtout bien récupérer parce que le prochain match vient très vite." La deuxième rencontre du groupe voit en effet les Belges affronter la République tchèque, en pleine confiance après sa victoire sur l'Italie (58-61), dès vendredi matin (11h15 belges). Reste que l'équipe belge a aussi fait le plein de confiance pour la suite du tournoi. "Les rotations ont fait du bien pour ménager les cadres, mais aussi pour maintenir tout le monde bien concerné par le tournoi", a ajouté Emma Meesseman. "Ce n'est pas toujours facile pour les remplaçantes qui se demandent quand elles vont jouer. Ici, tout le monde a déjà pu se mettre dans le bain et c'est bien pour la confiance de chacune. D'autant que l'on a vu que notre niveau est resté le même. Je suis contente de ça aussi. On a vu par exemple Laure Resimont qui a joué un match fantastique ce jeudi. C'est très bien pour nous", a conclu la capitaine des Belges qui s'attend à un match beaucoup plus physique et haché contre les Tchèques. (Belga)