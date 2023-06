Euro U21 2023 - Khvicha Kvaratskhelia renonce à l'Euro espoirs avec la Géorgie, qui affrontera la Belgique

"Après la plus longue saison de football de ma carrière, c'est difficile de jouer de nouveau un tournoi d'un si haut niveau en si peu de temps", a expliqué Kvaratskhelia sur Facebook. "Malgré mon désir, pour des raisons sportives après une saison difficile, je serai un simple supporter de notre équipe nationale à l'Euro des moins de 21 ans. A présent, je suis pleinement concentré sur les deux matchs de l'équipe nationale géorgienne contre Chypre et l'Ecosse" en qualifications à l'Euro 2024, a expliqué l'attaquant, qui figure aussi dans la sélection de l'équipe A. L'attaquant de Metz Georges Mikautadze, qui a joué deux ans à Seraing, renonce également à l'Euro espoirs pour jouer avec l'équipe A. Le gardien de Valence Giorgi Mamardashvili figure lui bien dans la liste pour l'Euro espoirs tout en étant sélectionné avec les A. La Géorgie débutera l'Euro espoirs le 21 juin contre le Portugal avant d'affronter la Belgique trois jours plus tard et les Pays-Bas le 27 juin. L'équipe A se rendra à Chypre le 17 juin et en Ecosse le 20 en qualification à l'Euro. (Belga)