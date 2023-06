European Open - Stefanos Tsitsipas sera l'attraction de la prochaine édition à Anvers

Le directeur du tournoi, Dick Norman, se réjouit que, pour la première fois, un joueur du top 5 se rende à Anvers. Le Grec de 24 ans a déjà participé à l'European Open en 2017, où il avait atteint à 19 ans les demi-finales après avoir éliminé David Goffin en quarts et être sorti des qualifications. Tsitsipas a déjà atteint la troisième place du classement ATP par le passé. Il compte actuellement neuf titres ATP à son palmarès et vient d'être éliminé en quarts de finale à Roland-Garros par Carlos Alcaraz. "L'arrivée de Tsitsipas est une excellente nouvelle pour les fans", a déclaré Norman lors d'un contact de presse en ligne. "Il va apporter une grande valeur ajoutée à notre tournoi. Tsitsipas figure sur notre liste de souhaits depuis des années et nous sommes donc très heureux d'avoir pu le recruter". "La participation de Tsitsipas ouvre la voie à une grande huitième édition", a poursuivi Norman, soulignant qu'il est encore trop tôt pour confirmer la présence d'autres joueurs. "Chaque année, nous investissons dans notre tournoi pour faire venir des joueurs intéressants à Anvers. Dans le passé, par exemple, nous avons accueilli des joueurs qui, comme Tsitsipas, font aujourd'hui partie du top 10 mondial." Le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 11) a remporté la victoire à Anvers l'année dernière. En 2021, c'est l'Italien Jannik Sinner (ATP 9) qui avait inscrit son nom au palmarès. Andy Murray a gagné dans la Métropole en 2019 son 46e et dernier titre sur le circuit ATP à ce jour. (Belga)