Japon: arrestation d'un Chinois soupçonné d'avoir transmis des informations sensibles

Cet homme de 59 ans, qui travaillait dans un institut de recherche japonais, est soupçonné d'avoir violé les lois sur la concurrence déloyale, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police. En avril 2018, le suspect aurait transmis "à une société en Chine des informations sur des technologies liées à la synthèse de composés de fluor à partir d'un compte e-mail qu'il détenait à l'Institut national des industries, sciences et technologies de pointe", a précisé le porte-parole qui a souhaité ne pas être identifié. Les Etats-Unis et leurs alliés, dont le Japon, sont devenus très sourcilleux concernant le transfert de technologies de pointe à la Chine. En 2022, Washington a imposé des restrictions à l'accès de la Chine aux puces haut de gamme et au matériel permettant de fabriquer des semi-conducteurs, en invoquant des raisons relevant de la sécurité nationale. Les Etats-Unis ont souligné qu'ils voulaient éviter que les forces armées et les services de renseignement chinois n'acquièrent des technologies permettant de développer des équipements militaires de pointe. Ils ont demandé à leurs alliés de faire de même, et les Pays-Bas et le Japon ont récemment annoncé de nouvelles restrictions sur les exportations de technologies de production de puces, sans désigner explicitement la Chine. Pékin, qui a consacré des milliards de dollars au cours de la dernière décennie au développement de sa propre production de semi-conducteurs, a déposé une procédure auprès de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) concernant les mesures américaines.