La biotech OneLife lève 3,8 millions d'euros et affiche ses ambitions de croissance

"Cette manne financière provient à 70% du privé avec des partenaires tels que le holding familial Nomainvest et d'autres investisseurs additionnels, ainsi qu'à 30% du public avec l'apport du fonds d'investissement liégeois Noshaq (ex-Meusinvest, NDLR) et de Wallonie Entreprendre (l'outil économique et financier de la Région wallonne au service des entreprises, NDLR)", détaille le CEO Koen Billet. Alliée des hôpitaux, OneLife commercialise des détergents enzymatiques pour le nettoyage des endoscopes, des instruments chirurgicaux, du matériel dentaire et des appareils médicaux. L'entreprise vient également de lancer une solution de nettoyage pour les lavabos, véritables "nids à bactéries", dans les établissements hospitaliers. "Ils sont devenus la priorité numéro 2 des hygiénistes, après le lavage des mains", précise K. Billet. Grâce à cette injection de capital, la biotech compte aider l'industrie des soins de santé dans sa lutte contre les biofilms (structures protectrices des bactéries contre les désinfectants, les antibiotiques, etc.), l'une des principales sources de maladies infectieuses en milieu hospitalier. Les moyens supplémentaires dégagés devraient, en outre, permettre à OneLife de grandir et d'attirer l'expertise nécessaire pour continuer à développer ses produits. L'objectif étant d'accroître les effectifs de 50% cette année, voire de les tripler d'ici cinq ans. "L'équipe se compose actuellement de onze personnes, nous aimerions la doubler d'ici la fin 2024, en y agrégeant des talents scientifiques, commerciaux et du marketing digital", précise Koen Billet. (Belga)