La Chine publie des indicateurs économiques décevants, sur fond de ralentissement

Le mois dernier, un jeune Chinois sur cinq était au chômage, soit un taux de 20,8% et un nouveau record dans le pays asiatique. Ce taux, qui concerne les 16-24 ans en zones urbaines, ne cesse de progresser ces derniers mois et avait atteint 20,4% en avril. Le taux pour l'ensemble de la population active est en revanche inchangé par rapport à avril (5,2%). Les ventes au détail, principal indicateur de la consommation des ménages, ont par ailleurs connu un tassement, selon des chiffres officiels du Bureau national des statistiques (BNS). Cet indicateur très suivi par les marchés a augmenté le mois dernier de 12,7% sur un an mais à un rythme bien inférieur à celui d'avril (18,4%). Des analystes interrogés par l'agence Bloomberg s'attendaient à un ralentissement plus modéré (13,7%). La faiblesse de la demande intérieure, en dépit d'une inflation quasi nulle, est un frein à la reprise. La production industrielle a elle aussi ralenti en mai (+3,5% sur un an), contre 5,6% un mois plus tôt, au moment où les usines retrouvent progressivement leur pleine capacité. Pour sa part, l'investissement en capital fixe a lui aussi encore ralenti pour s'afficher en hausse de 4% sur un an sur les cinq premiers mois de l'année. Le gouvernement chinois vise cette année environ 5% de croissance, un rythme qui serait l'un des plus faibles depuis des décennies pour le géant asiatique. Pour soutenir la reprise, la banque centrale chinoise a abaissé jeudi un taux de référence pour les prêts à moyen terme, une mesure anticipée par les marchés. sbr/ka/roc (Belga)