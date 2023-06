La Fédération Wallonie-Bruxelles vivra au rythme de la Fête de la musique du 21 au 25 juin

Avec une vingtaine de nouvelles communes participantes pour un total, à ce jour, de 51 villes et communes associées, la Fête de la Musique s'étoffe chaque année un peu plus. En région bruxelloise, la grande fiesta reprendra ses quartiers au parc du Cinquantenaire après deux éditions à la Cité administrative. La programmation y sera éclectique, entre hip-hop, rock, psyché, reggae et pop/rock. Les concerts se succéderont également sur d'autres scènes de la région ainsi que sur le réseau de la Stib, qui emmènera les musiciens de l'orchestre Brussels Philharmonic. Dans la province de Liège, le jazz résonnera au centre culturel Les Chiroux, le metal grondera dans le parc des Oblats et l'auberge Simenon, alors que le post-punk, le noise-rock et le stoner hypnotiseront au KulturA. Dans le Hainaut, tous les styles seront réunis. Les Gauff' à Binche, Machiavel à Chimay, ainsi que Black Sheep et Saudade Experiment à Mouscron. Il fera également bon déambuler dans les rues de Charleroi où les mélodies se déclineront dans différents lieux, dont le Rockerill et le Vecteur. À Namur, une vingtaine de concerts seront disséminés. Nouveauté pour cette édition, le parcours Musique à tous les Étages démarrera en bord de Meuse, à Jambes, avec un concert du groupe Oktaba Paradise Band. En province du Luxembourg, Arlon invitera Lou K, Oney, Morgan et Bandit Bandit. Izel accueillera Saule, mais aussi Ada Oda, Dan San ou encore Eosine. Dans le Brabant wallon, ce sont notamment BJ Scott, Doria D ou Marie Warnant qui enchanteront le public à Villers-la-Ville. Toutes les villes et communes participantes ainsi que leur programmation sont à découvrir sur le site de l'événement. (Belga)