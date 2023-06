La FWB entend stimuler la diffusion artistique

Selon le gouvernement, ce futur décret permettra de créer une dynamique qui va renforcer l'accessibilité à la culture pour les citoyennes et citoyens, soutenir l'emploi dans le secteur, et accompagner toujours plus la circulation des œuvres et créations artistiques partout en Wallonie et à Bruxelles. Le périmètre des soutiens sera en outre élargi pour inclure de nouveaux lieux tels que des salles d'associations, des maisons rurales, etc. Le texte clarifie aussi le système de labellisation des diffuseurs (lieux culturels, salles de tous types, ...) d'une part, et le système de labellisation des productions artistiques d'autre part. Enfin, le décret entend pérenniser les vitrines promotionnelles comme Propulse ou les Rencontres de théâtre jeune public qui permettent à des créations d'aller à la rencontre de programmateurs, ainsi que le soutien à des tournées. (Belga)