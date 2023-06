La Route d'Occitanie - Marijn van den Berg s'offre la 1re étape

Le vent faisait éclater le peloton en plusieurs morceaux à 45 km de l'arrivée. Une fois les derniers échappés du jour repris, à savoir les Français Léo Danès (CIC U Nantes Atlantique), Célestin Guillon (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole) et Anthony Turgis (TotalEnergie), à une dizaine de kilomètres de la ligne, le peloton se scindait encore, sous l'impulsion de l'équipe EF Education-EasyPost. Marijn van den Berg concluait parfaitement le travail de ses équipiers en se montrant le plus rapide du sprint, devant l'Italien Elia Viviani (INEOS Grenadiers) et le Français Sandy Dujardin (TotalEnergies). Dries Van Gestel (TotalEnergies) se classait sixième. Van den Berg, 23 ans, décroche la deuxième victoire de sa carrière après s'être adjugé le Trofeo Ses Salines - Alcudia en début d'année. La 2e étape longue de 182 km mènera les coureurs vendredi de Cazouls-lès-Béziers à Graulhet. Cette 47e édition se termine dimanche à Saint-Girons au terme de la 4e étape. Le Canadien Michael Woods était le vainqueur de l'épreuve en 2022. (Belga)