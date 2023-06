Le MR opposé à une dispense de certificat médical pour 3 jours d'absence

"Nous ne sommes pas d'accord", a déclaré sans ambiguïté la libérale, dans une prise de position qui augure de vifs débats au sein de la majorité Vivaldi. À ses yeux, une telle proposition mettrait potentiellement en danger la qualité des soins. Depuis l'opposition, Maxime Prévot (Les Engagés) a lui aussi dit tout le mal qu'il pensait de cette idée. À la fin de l'année dernière, Frank Vandenbroucke et le ministre de l'Emploi Pierre-Yves Dermagne (PS) avaient proposé aux employeurs de ne plus exiger de certificats médicaux pour les absences allant jusqu'à 3 jours, dans un courrier adressé au président du Conseil national du Travail (CNT). Dans une réponse écrite adressée aux députés Kristof Calvo (Groen) et Wim Van der Donckt (N-VA) relayée jeudi matin par La Libre, le ministre s'est à nouveau dit favorable à l'abolition structurelle de certificats médicaux de courte durée, "bien entendu avec une évaluation appropriée". À la Chambre, il a enfoncé le clou : "les généralistes sont débordés et je préfère qu'ils consacrent leur temps à ceux qui en ont vraiment besoin", appelant à une "concertation basée sur les chiffres". Le gouvernement a d'ores et déjà supprimé partiellement l'obligation de présenter un certificat médical pour un jour d'absence. Une analyse d'impact de la mesure est annoncée pour l'automne. (Belga)