Le théâtre de l'Ancre à Charleroi teste l'itinérance avant un important chantier

Les quatre spectacles mêlent notamment du théâtre d'objets, du théâtre musical ou encore du cirque et composent une programmation accessible à un public qui n'a pas forcément l'habitude d'aller au théâtre, selon la porte-parole de l'Ancre Noémie Haelterman. Dès 2024 et pour une période allant d'un an et demi à deux ans, le théâtre de l'Ancre ne disposera plus de son espace habituel. Celui-ci sera en effet au centre d'un important chantier, chiffré à quelque 14 millions d'euros, qui modifiera de fond en comble la configuration des lieux et dotera notamment le théâtre de salles de spectacle, de bureaux et d'un parvis pensé comme une place publique. "Pendant la durée du chantier, nous n'aurons pas accès au lieu. Nous fonctionnerons pour partie dans des salles rendues accessibles par nos partenaires et pour partie en itinérance sous notre chapiteau", a affirmé Noémie Haelterman. Ce chapiteau a été acquis il y a quelques mois par l'Ancre. Il permet d'accueillir quelque 140 personnes en moyenne. (Belga)