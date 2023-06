Les frais hospitaliers trop peu prévisibles, déplore l'Agence intermutualiste

Ainsi, en 2021, il y a eu plus de 55.000 admissions de jour dont la facture à la charge du patient dépassait les 1.000 euros, soit une nette augmentation (+19,2 %) par rapport à 2019. En 2021, les patients ont dépensé un total de 1,32 milliard d'euros pour des hospitalisations classiques et des hospitalisations de jour dans les hôpitaux généraux et universitaires de Belgique. Près du tiers de ce montant (410 millions d'euros) représente des tickets modérateurs, tandis que plus de deux tiers (911 millions d'euros) concernent des frais supplémentaires à la charge du patient, à savoir des suppléments et des montants non remboursables dont une majorité (598 millions d'euros) de suppléments d'honoraires sur les honoraires des médecins pour des séjours en chambre individuelle. "Le patient doit pouvoir supporter et prévoir l'impact financier des soins hospitaliers, même s'il ne dispose pas d'assurance maladie complémentaire, afin d'éviter tout report de soins", préconise l'AIM. Or, actuellement, le montant du supplément d'honoraires en euros n'est pas limité par un plafond. "Le pourcentage maximum de suppléments d'honoraires pour une hospitalisation varie entre 100% et 300% selon l'hôpital et ne permet au patient ni de savoir clairement à quoi il peut s'attendre ni d'évaluer les conséquences financières du choix de la chambre. En effet, le patient ne peut déterminer avec certitude sur quels honoraires de médecins ces suppléments d'honoraires sont facturés", regrette l'Agence intermutualiste. (Belga)