Les sociétés du groupe Meubles Heylen déclarées en faillite

Pendant plus de cinquante ans, Meubles Heylen s'est fait un nom en Belgique mais aussi à l'étranger. Son fondateur Dennis Heylen (79 ans) avait ouvert un magasin de meubles à Peer dans les années 1970, devenu un véritable empire accueillant 500.000 visiteurs chaque année. A partir des années 2000, en raison des crises successives, le groupe a connu des difficultés et plusieurs succursales ont été fermées. En 2015, le fondateur Denis Heylen a cédé l'entreprise à son fils Koen, qui n'a cependant pas réussi à interrompre la baisse du chiffre d'affaires. Une protection contre les créanciers a été demandée en juillet 2021 et elle n'a plus été prolongée la semaine dernière. Le groupe a alors déposé le bilan et les magasins ont fermé leurs portes. Trois curateurs ont été mandatés pour gérer la faillite. (Belga)