Les syndicats de la fonction publique flamande manifestent vendredi à Bruxelles

Les représentants du personnel craignent que le gouvernement ne boucle à la hâte, avant la pause estivale, de complexes négociations sur les nouvelles conditions de travail et salariales. Or, estiment-ils, il reste bon nombre de dossiers délicats, comme le maintien de la nomination fixe, la protection des contractuels contre le licenciement, et une bonne couverture maladie pour les nouveaux membres statutaires. Outre le rassemblement de militants vendredi, les syndicats demandent de rencontrer dans les plus brefs délais les ministres concernés. (Belga)