Ligue de diamant - MPM pour Femke Bol sur 400 m haies

Bol (23 ans), médaillée de bronze olympique et vice-championne du monde de la spécialité, s'est rapprochée de son record personnel (52.03 en 2021). Seules trois athlètes ont couru plus vite qu'en 52 sec 30 dans l'histoire, et toutes étaient sur le dernier podium olympique: Bol, l'Américaine Dalilah Muhammad (2e à Tokyo en 2021) et sa compatriote Sydney McLaughlin-Levrone. Bol, triple championne d'Europe l'été dernier à Munich (400 m haies, 400 m, relais 4x400 m), a remporté sa 15e victoire sur 400 m haies en Ligue de diamant en autant de participations. Cet hiver elle avait battu le record du monde du 400 m en salle (49.26) et avait remporté deux titres de championne d'Europe à Istanbul en mars (400 m et relais 4x400 m). A Oslo, le champion olympique polonais du marteau Wojciech Nowicki a aussi réussi jeudi la meilleure performance mondiale de l'année avec un lancer à 81,92 m. Le recordman du monde sud-africain du 400 m, Wayde Van Niekerk (30 ans), de retour au premier plan après plusieurs années gâchées par les blessures, a remporté sa première course à ce niveau depuis 2017 en 44 sec 38, devant la révélation de la saison, le Zambien Muzala Samukonga (44.49). (Belga)