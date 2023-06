Ligue de diamant - Ta Lou MPM sur 100 m, 6e chrono de l'histoire pour Kejelcha et Kiplimo sur 5.000 m

Large vainqueure devant la Bahaméenne Anthonique Strachan (10.92) et la vice-championne du monde jamaïcaine Shericka Jackson (10.98), Ta Lou (34 ans), vice-championne du monde en 2017, a fait mieux que le chrono de l'Américaine Sha'Carri Richardson (10.76 à Doha le 5 mai). L'Ethiopien Yomif Kejelcha et l'Ougandais Jakob Kiplimo, battu à la photo-finish, ont eux établi la 6e meilleure performance de tous les temps sur 5.000 m. En 12:41.73, les deux athlètes ont réussi la meilleure performance mondiale de l'année et frappé un grand coup. Seules des légendes de l'athlétisme ont déjà couru plus vite sur la distance: le recordman du monde ougandais Joshua Cheptegei, les Ethiopiens Kenenisa Bekele et Haile Gebrselassie, et le Kényan Daniel Komen. Après un travail parfait des meneurs d'allure, Kiplimo a maintenu le rythme pendant plusieurs tours avant d'être débordé à deux tours de l'arrivée par Kejelcha, puis de lui disputer la victoire jusqu'au bout. (Belga)