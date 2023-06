Ligue des Nations - Noa Lang envisage son transfert du FC Bruges: "Il est grand temps de quitter la Belgique"

"Il est grand temps pour moi de quitter la Belgique", a déclaré l'attaquant de 23 ans à la chaîne néerlandaise NOS après le match. "Je reste sincèrement ouvert à toute éventualité. Les Pays-Bas sont également une option. Peut-être que ce sera quelque chose de surprenant. Nous verrons bien". Lang est sous contrat avec Bruges jusqu'en juin 2025. Noa Lang a rejoint le Club de Bruges le 5 octobre 2020, d'abord prêté par l'Ajax, puis définitivement transféré le 1er juillet 2021. Il a inscrit 12 buts et donné 8 assists en 40 matchs avec les Brugeois cette saison (8 buts et 5 passes décisives en 28 matchs de JPL). Mercredi, il a marqué son 2e but pour les Oranje à l'occasion de sa 7e cap. (Belga)