NBA - Une paire de baskets portées par Michael Jordan vendue 1,38 million de dollars

Michael Jordan, six fois champion de NBA dans les années 1990, avait porté ces chaussures lors du match 5 de la finale de 1997 contre Utah Jazz. Les Bulls et les Jazz étaient à égalité 2 victoires partout au cours de cette finale disputée au meilleur des sept matches, lorsque Michael Jordan a tenu à jouer à Salt Lake City alors qu'il souffrait de déshydratation à cause d'un virus. La star des Bulls avait inscrit 38 points en 44 minutes, et avait surtout marqué le panier à trois points décisif dans les dernières secondes, offrant la victoire à son équipe 90-88. Les Bulls avaient finalement été sacrés champions après une nouvelle victoire à domicile (90-86) et Jordan avait été élu meilleur joueur (MVP). Les chaussures qui avaient précédemment appartenu à un ancien salarié des Utah Jazz, avaient été vendues une première fois aux enchères il y a dix ans pour 105.000 dollars (95.940 euros). (Belga)