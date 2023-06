Oleon inaugure l'usine oléochimique "la plus innovante d'Europe" à Ranst

Au total, ce sont 17,4 millions d'euros, dont 13,3 millions d'euros de subventions européennes, qui ont été investis dans ce projet. Concrètement, l'activité de l'usine repose sur ce que l'on appelle l'estérification enzymatique. "Cela signifie que les esters (substances résultant d'une réaction entre des alcools et des acides, NDLR.) sont produits uniquement à partir d'éléments naturels, à savoir des protéines ou des enzymes. Cela a été rendu possible grâce à une technologie innovante développée par Oleon en collaboration avec sept autres entreprises, organismes de recherche et universitaires, dans le cadre du programme de recherche européen INCITE", précise Oleon. Ainsi le nouveau procédé permet de réduire la température de travail pendant le processus, tout en augmentant la qualité du produit. "Cela nous permettra de réduire considérablement les émissions de CO2 (-40%, NDLR.) liées à la production d'esters enzymatiques pour les industries alimentaire et cosmétique, entre autres, tout en produisant beaucoup moins de déchets (-60%, NDLR.). Un véritable gamechanger", fanfaronne Jeroen Dirckx, Managing Director Derivatives chez Oleon. Désormais, ce sont 3.000 tonnes d'esters produits de manière durable qui seront expédiées chaque année depuis Oelegem via le port d'Anvers, ponctue l'entreprise. (Belga)