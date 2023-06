Ostende prend des mesures après l'apparition de cas de grippe aviaire à la Côte

Depuis quelques semaines, des oiseaux morts de la grippe aviaire ont été retrouvés dans plusieurs communes du littoral belge, ainsi qu'à l'étranger. Les populations de mouettes rieuses semblent être principalement touchées. Selon le VOC, il est important de retirer les corps des oiseaux malades ou décédés des espaces naturels. "Cela permet de rapidement réduire la charge virale présente dans la nature, de sorte que les autres oiseaux et mammifères ont moins de chance d'être infectés. Il est par ailleurs important de limiter les contacts entre les citoyens et les animaux malades afin d'éviter la contamination humaine." Pour faciliter l'identification des oiseaux atteints de la grippe aviaire et la collecte des corps des volatiles, le sanctuaire a mis une ligne d'assistance téléphonique à disposition du public. Cette dernière est financée par plusieurs communes du littoral belge, ainsi que la province de Flandre occidentale. "Le VOC possède le réseau, les connaissances et l'expérience nécessaire pour gérer cette situation", a déclaré l'échevine ostendaise de l'environnement Silke Beirens (Groen). La Ville insiste sur le fait qu'il n'y a pas de raison de paniquer. "Le virus peut être très contagieux pour les oiseaux, mais les humains ne sont infectés que dans des cas très exceptionnels. Malgré cela, nous recommandons de ne jamais toucher des volatiles sauvages." En cas de rencontre avec un animal malade ou mort, une déclaration peut être faite via le numéro 0465 00 52 31. (Belga)