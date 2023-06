Serie A - Rudi Garcia remplace Luciano Spalletti à Naples

Rudi Garcia avait quitté Al-Nassr, le club saoudien où évolue Cristiano Ronaldo, en avril dernier. Il y était arrivé en juillet 2022. Naples sera le deuxième club de Rudi Garcia, passé sur le banc de l'AS Rome entre 2013 et 2016. Il avait été vice-champion d'Italie en 2014 et 20015 avec les Giallorossi. Egalement passé, entre autres, par Saint-Etienne, Marseille et Lyon, Rudi Garcia avait entraîné Lille de 2008 et à 2013, où il avait eu sous ses ordres un Eden Hazard au début de sa carrière. Les deux hommes avaient fêté le doublé Coupe-championnat de France en 2011, pour ce qui reste le seul titre de champion de Garcia. Sous les ordres de Luciano Spalletti, Naples a été sacré champion d'Italie la saison dernière, décrochant le troisième "scudetto" de son histoire après 1987 et 1990, le premier sans Diego Maradona. C'était le premier titre de champion d'Italie Luciano Spalletti, 64 ans, qui a décidé de prendre une année sabbatique. (Belga)