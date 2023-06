Sugar Jackson hors de danger après un accident à Wommelgem

L'homme, âgé de 42 ans, a été grièvement blessé dans un accident de la circulation impliquant trois véhicules à Wommelgem. Le quadragénaire avait dû être désincarcéré et aussitôt emmené à l'hôpital universitaire d'Anvers (UZA). Ses jours étaient alors considérés comme en danger. Selon la police, son état s'est sensiblement amélioré durant la nuit. Deux autres personnes avaient également été blessées durant l'accident. "Sugar Jackson", Jackson Osei Bonsu de son vrai nom, boxeur belge d'origine ghanéenne, a débuté dans les années 2000 une carrière qui l'a vu enchaîner des succès et notamment des titres européens et mondiaux. Il a raccroché les gants en 2013. (Belga)