TC Charleroi - Une peine de 3 ans de prison requise pour violences à Manage

La nuit du 17 au 18 octobre dernier, à Manage (province de Hainaut), les deux jeunes hommes se sont rendus au domicile de la victime pour la menacer. "Les deux prévenus, sous l'influence de l'alcool, ont reproché à la voisine de s'en prendre à la maman d'un des prévenus. Des menaces de mort ont été proférées. Le second prévenu a sorti une arme factice pour la pointer à vingt centimètres du visage de la victime en lui lançant 'je vais te fumer'", a précisé le ministère public. Trois jours plus tard, les deux prévenus sont revenus sur les lieux pour s'en prendre à la même victime. "Ils ont forcé le portail du jardin et cassé des vitres. Le fils de la victime, porteur d'un handicap mental et physique, a reçu des coups de barre de fer et des coups de béquilles. Le compagnon de la voisine, qui a gazé les prévenus, a aussi reçu des coups", a rappelé la substitute Lecomte. Donovan C. et Vincent P. ne contestent pas les deux scènes. Une peine de 3 ans de prison a été requise par le ministère public contre les deux prévenus, qui ne s'oppose pas à octroyer un sursis probatoire au premier prévenu. Sans avocat, ce dernier a plaidé un sursis probatoire. La défense de Vincent P. a plaidé une peine de travail. Jugement pour le 29 juin prochain. (Belga)