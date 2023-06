TC Louvain - Une interdiction de conduire de 10 ans pour un homme avec 2,4 g/l d'alcool dans le sang

Le 3 octobre 2020, la police de Tirlemont a été appelée sur la chaussée de Saint-Trond pour un automobiliste à la conduite dangereuse. À l'arrivée des agents, la voiture était à l'arrêt et le conducteur n'est pas parvenu à redémarrer. Ce dernier a refusé de se soumettre à un alcootest, ce qui constitue une infraction pénale, mais a accepté une prise de sang. L'analyse a montré que l'homme avait une alcoolémie d'environ 2,4 promilles dans le sang. La police a également noté que l'automobiliste avait fait l'objet d'un retrait de permis pour conduite en état d'ivresse en février 2020. Le tribunal a prononcé une peine de prison de 12 mois et une amende de 12.000 euros. L'homme avait déjà été condamné à une interdiction de conduire à vie par le tribunal de police. Comme il a depuis lors suivi un traitement pour ses problèmes d'alcoolisme et qu'il dispose un travail accessible à pied, le tribunal correctionnel a atténué cette peine en la ramenant à 10 ans d'interdiction de conduire. Il devra toutefois prouver qu'il est parvenu à résoudre ces problèmes d'alcoolisme. (Belga)