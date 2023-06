Tour Suisse - Robert Gesink disputera sa dernière saison en 2024 chez Jumbo-Visma

"Je me réjouis de continuer à travailler avec ce groupe une année de plus", a déclaré Gesink qui dispute actuellement le Tour de Suisse. "La motivation est toujours aussi grande et j'ai beaucoup de plaisir ici. En décembre, j'avais convenu avec l'équipe qu'après le Giro, nous discuterions d'une éventuelle retraite cycliste. Jusqu'à présent, ma carrière a été une véritable montagne russe. J'ai vu les bons et les mauvais côtés du cyclisme (il a chuté à de nombreuses reprises, NdlR). Je suis heureux de partager cette expérience avec les jeunes talents de l'équipe". Gesink, 37 ans, a été considéré comme un talent de premier plan au début de sa carrière lancée en 2007. Il a notamment remporté les GP de Montréal (2010) et de Québec (2013). Son palmarès comprend une quatrième (2010) et une sixième (2015) place au classement final du Tour de France, deux sixièmes places (2009 et 2012) et une septième (2008) au Tour d'Espagne, où il a également porté le maillot rouge de leader l'année dernière. Ces dernières années, il s'est révélé être un équipier très apprécié notamment dans les grands Tours. Il évolue dans l'équipe Jumbo depuis 2015 après avoir débuté chez Rabobank. (Belga)