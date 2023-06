Un algorithme belge va être utilisé pour fixer les prix de l'électricité au Japon

L'algorithme de N-SIDE dans les systèmes de JEPX va contribuer "à rendre le marché de l'électricité plus efficace et durable au Japon", indique l'entreprise basée à Louvain-la-Neuve (Brabant wallon). L'algorithme, explique N-SIDE, se charge d'optimiser l'adéquation entre l'offre et la demande, exactement comme se déroulerait une vente aux enchères à guichet fermé. Objectifs: faciliter la mise en œuvre de modes d'enchères complexes et accueillir un grand nombre d'acteurs sur le marché. La technologie développée par N-SIDE, poursuit l'entreprise, doit assurer la croissance durable du marché de l'électricité et contribuer à la neutralité carbone au pays du soleil levant. L'algorithme de N-SIDE est déjà utilisé sur le marché européen de l'électricité depuis plus de dix ans et a été déployé sur deux des plus grandes bourses d'échange d'électricité en Inde au cours des deux dernières années, précise encore la scale-up. (Belga)