Une "prolifération des suppléments" d'honoraires qui n'est pas acceptable

Frank Vandenbroucke (Vooruit) a regretté qu'il existe un certain nombre d'hôpitaux où aucun radiologue ne travaille selon les tarifs de base. Il juge "totalement inacceptable" que même les personnes à faibles revenus doivent payer des suppléments pour un scanner. Selon M. Vandenbroucke, les patients devraient pouvoir se rendre dans n'importe quel hôpital aux tarifs de base. "Je ne pense pas que quelqu'un ose contredire cela." L'obligation d'avoir au moins un radiologue conventionné dans chaque hôpital n'est pas la bonne solution, du moins de l'avis du ministre. Mais "cette situation, qui est une prolifération de suppléments, n'est pas acceptable". Le ministre conteste le fait que les hôpitaux aient besoin de suppléments pour obtenir leur financement. "Dans un hôpital, on peut travailler sans le moindre euro de supplément, et dans un autre, on le demande à tout le monde. Ce n'est certainement pas la seule raison", a-t-il avancé. Il rappelle également que le financement de base des hôpitaux a augmenté de plus de trois milliards d'euros ces dernières années. (Belga)