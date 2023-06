Une touriste de 21 ans meurt après avoir été agressée près du château de Neuschwanstein

Selon celle-ci, les deux victimes âgées de 21 et de 22 ans avaient rencontré le suspect de 30 ans un peu avant l'agression sur un sentier de randonnée, selon la police. Tous les trois étaient des touristes américains. Les faits se seraient déroulés à proximité du Marienbrücke, un pont très prisé par les visiteurs pour sa vue panoramique sur le château construit au 19e siècle. Le trio s'est dirigé vers un point de vue où l'homme aurait soudainement attaqué la touriste de 21 ans. L'autre jeune femme s'est précipitée pour venir en aide à cette dernière. L'assaillant présumé l'aurait alors étranglée et poussée dans un ravin. Il aurait ensuite attenté à l'intégrité sexuelle de la victime de 21 ans bien que le ministère public n'ait pas encore officialisé l'information. Enfin, il l'aurait aussi jetée depuis le sommet de la colline. Les deux femmes ont été blessées. La plus jeune a été transportée par hélicoptère vers l'hôpital, mais elle est décédée des suites de ses blessures. L'autre est toujours hospitalisée dans un état grave après avoir été prise en charge par les secours en montagne de Füssen. L'individu a pris la fuite, mais a quand même pu être intercepté. Il est actuellement en détention provisoire. (Belga)