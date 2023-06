Violent incendie dans un entrepôt près de Bilzen dans le Limbourg

Le feu a pris vers 20h15. La police de la zone Bilzen-Hoeselt-Riemst et la ville de Bilzen ont appelé à éviter cette zone. Les habitants ont également été priés de garder leurs fenêtres et portes fermées et de désactiver leurs systèmes de ventilation. L'incendie, qui s'était déclaré au sein d'un hangar appartenant à une entreprise fruitière, a pu être maîtrisé en fin de soirée. Il n'a pas fait de blessé. Les pompiers tâcheront au cours de la nuit d'éteindre totalement les flammes. (Belga)