Azote: Un éleveur de porcs sur cinq accepte l'offre de rachat du gouvernement flamand

D'ici 2030, le nombre de porcs en Flandre devra baisser de 30%, selon l'accord régional sur les émissions d'azote. En chiffres absolus, on dénombre 5,86 millions de têtes au nord du pays. Cela signifie qu'il faut diminuer cette population de 1,8 million en sept ans. Afin d'y parvenir, un programme de rachat volontaire a été mis en place. Le gouvernement flamand y alloue 200 millions d'euros. Jusqu'ici, seules les petites et moyennes exploitations qui contribuent à plus de 0,5 % des émissions d'azote dans la nature environnante, ont droit à une indemnisation. Zuhal Demir veut examiner la possibilité d'inclure les éleveurs de porcs dont l'impact est inférieur à ces 0,5 %. "Nous devons examiner cette question au gouvernement", a-t-elle déclaré. Les éleveurs de porcs peuvent encore se manifester jusqu'à demain/samedi s'ils souhaitent participer au programme de rachat. La ministre suppose que des éleveurs se feront encore connaître en dernière minute. (Belga)