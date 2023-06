Boris Johnson va devenir chroniqueur au Daily Mail, selon plusieurs médias britanniques

Avant de devenir Premier ministre, Boris Johnson avait déjà travaillé en tant que journaliste. Maintenant qu'il a quitté son poste à la tête du gouvernement et qu'il a également démissionné du Parlement, il semble vouloir faire son retour dans les médias. Selon Politico, il percevra un cachet à cinq zéros pour sa chronique hebdomadaire. L'ex-Premier ministre a renoncé à son poste de député à la suite d'une enquête sur les fêtes organisées par son cabinet pendant les confinements. Des bâtiments gouvernementaux, dont sa résidence officielle au 10 Downing Street, auraient accueilli des rassemblements alors que les règles ne l'autorisaient pas. Selon le rapport de la commission d'enquête parlementaire publié jeudi, Boris Johnson n'a pas été honnête concernant cette question - connue sous le nom de "partygate" - devant la Chambre des communes. Il a également enfreint les règles en présentant les conclusions de l'enquête au moment d'annoncer son départ du Parlement la semaine dernière. La commission aurait recommandé 90 jours de suspension, si l'ancien Premier ministre n'avait pas décidé de partir de lui-même. Il est possible que M. Johnson outrepasse à nouveau les règles en acceptant un nouvel emploi sans se signaler à l'Acoba, le régulateur de l'emploi pour les plus hauts fonctionnaires britanniques. Le président de l'organe, Lord Pickles, a fait savoir qu'il demanderait davantage d'éclaircissements à l'ex-Premier ministre au sujet de sa collaboration avec le Daily Mail, selon Sky News. (Belga)