Challenge Tour Golf - Les Belges ne passent pas le cut en Tchéquie

Après un premier tour en 69 coups, soit deux sous le par, De Bondt était 21e, mais il a réalisé sept coups de plus au deuxième tour et n'est pas parvenu à se qualifier pour le tour suivant. Van Doren, après un premier tour en 73 coups et un deuxième en 72, a aussi compté deux coups de trop pour passer le cut. Christopher Mivis a abandonné pour une raison jusqu'ici inconnue. Borja Virto est le nouveau leader. Après un premier tour en 65 coups, l'Espagnol de 32 ans a réalisé un deuxième tour en 66 coups. Avec son score de 11 sous le par, il fait un coup de mieux que l'Italien Lorenzo Scalise, qui a dû céder la place de leader. (Belga)