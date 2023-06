Challenger Pro League - Marink Reedijk remplace Guillaume Gillet comme entraîneur des RSCA Futures

Reedijk arrive de Vitesse Arnhem, où il a passé les deux dernières saisons en tant qu'adjoint de Thomas Letsch et Philip Cocu. Il a été auparavant entraîneur des jeunes de la sélection néerlandaise, de l'Ajax et de West Bromwich Albion, mais aussi T2 à l'Ajax et à Roulers. Gillet a joué 330 matchs pour Anderlecht entre 2008 et 2016, remportant entre autres 4 titres de champion. Revenu chez les Mauves en 2022 après avoir joué en France, en Grèce, puis à Charleroi et Waasland-Beveren, Gillet devait apporter son expérience à l'équipe U23, promue en D1B, comme joueur. À son arrivée, Felice Mazzù l'avait finalement convaincu d'arrêter sa carrière pour devenir son T3. Quand celui-ci a été licencié en octobre, le Néerlandais Robin Veldman, alors entraîneur des Futures, a repris l'équipe première et Gillet a pris sa place. (Belga)