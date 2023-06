Cinq offres de reprise de l'enseigne d'habillement Kaporal examinées le 22 juin

Ces offres peuvent encore être "améliorées" jusqu'à 48 heures avant l'examen, a souligné vendredi un représentant de l'actuelle direction, sans autre commentaire. L'enseigne, dont le siège social se situe à Marseille et qui emploie quelque 530 personnes et compte 113 boutiques en France, avait demandé en mars son placement en redressement judiciaire pour faire face à "des difficultés économiques sans précédent", l'empêchant "d'assumer seule le paiement de ses dettes". "Depuis de nombreuses années, la société a fait face à des éléments extérieurs imprévisibles et imparables", avait expliqué le groupe, citant les conséquences des manifestations des "gilets jaunes", de la pandémie de Covid-19, des "grèves successives" et du "choc inflationniste" notamment dû à la guerre en Ukraine. Créée en 2004 par une famille marseillaise déjà spécialisée dans le jean, Kaporal a réalisé 99 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. (Belga)