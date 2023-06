Conflit au Nagorny Karabakh - Karabakh: Erevan accuse Bakou de "nettoyage ethnique"

"La situation humanitaire au Karabakh s'est extrêmement détériorée", a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, accusant Bakou de bloquer depuis jeudi la circulation de véhicules via le corridor de Latchine, seul axe routier reliant la région sécessionniste à l'Arménie. "L'approvisionnement du Karabakh en produits alimentaires a pratiquement cessé et les patients ne peuvent pas aller dans les hôpitaux en Arménie pour leurs traitements médicaux", a-t-il affirmé. Ces actions de Bakou "prouvent que l'Azerbaïdjan poursuit une politique de nettoyage ethnique à Karabakh", selon M. Pachinian. Le 23 avril, l'Azerbaïdjan avait installé un premier poste de contrôle à l'entrée du corridor de Latchine, une décision "inacceptable" pour Erevan. Bakou affirme que cette mesure est nécessaire pour empêcher notamment la circulation d'armes. Auparavant, le blocage pendant des mois de ce corridor par des Azerbaïdjanais se présentant comme des militants écologistes avait déjà provoqué une crise humanitaire avec des pénuries alimentaires et des coupures de courant, selon Erevan. Le 24 mai, l'Arménie avait appelé la Cour internationale de Justice (CIJ), l'organe judiciaire principal des Nations unies, à obliger Bakou à lever le blocus. Les deux pays du Caucase se sont affrontés lors de deux guerres au début des années 1990 et en 2020 pour le contrôle du Nagorny Karabakh, une région montagneuse majoritairement peuplée d'Arméniens qui a fait sécession de l'Azerbaïdjan il y a plus de trois décennies. Ce premier conflit, qui a fait 30.000 morts, s'est soldé par une victoire arménienne. Mais l'Azerbaïdjan a pris sa revanche à l'automne 2020 à l'occasion d'une deuxième guerre, qui a fait 6.500 morts et lui a permis de reprendre de nombreux territoires. (Belga)