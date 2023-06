Coupe du monde de mountainbike - Jens Schuermans termine 4e du shorttrack, Pierre de Froidmont 9e

Sur un parcours physique, Schuermans a attaqué dans le cinquième des six tours, débutant la dernière boucle en tête de la course. Il n'a cependant su résister à la contre-attaque du Français Jordan Sarrou, qui s'est imposé en solitaire. L'Allemand Luca Schwarzbauer et le Letton Martins Blums ont pris les 2e et 3e place devant Jens Schuermans, tandis que le décuple champion du monde Nino Schurter n'a pas accroché le top-10. Chez les dames, la France a également été en réussite avec la victoire de Pauline Ferrand-Prévot. La championne du monde a devancé la Néerlandaise Puck Pieterse et la Britannique Evie Richards. Emeline Detilleux, seule Belge en lice chez les dames, a fini 33e. Dimanche, la course sur distance olympique constituera l'événement majeur du week-end à Leogang. (Belga)