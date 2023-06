Diables Rouges - Alaba fêtera sa 100e sélection à Bruxelles: "Un immense honneur"

C'est un exploit que seuls Marko Arnautovic (106 sélections), également présent samedi à Bruxelles, Andreas Herzog (103) et Aleksandar Dragovic (100) ont réalisé dans le football autrichien. "C'est bien sûr très spécial", a reconnu Alaba vendredi en conférence de presse. "Cette centième sélection est un immense honneur pour moi. Mais ce chiffre n'est pas un objectif en soi", a-t-il avoué avant de se recentrer sur le match à venir. "Nous voulons surtout prendre les trois points, et nous savons que ce ne sera pas facile. Qualitativement, la Belgique est une équipe très forte, même si nous avons aussi nos qualités. Nous devons jouer en équipe pour obtenir un résultat. En tout cas, nous savons que nous en sommes capables". Le sélectionneur Ralf Rangnick a reconnu l'importance de son capitaine pour l'équipe. "Sa carrière parle d'elle-même. Il suffit de regarder le nombre de titre qu'il a remportés. Quand on voit la personnalité qu'il a, on ne peut que lui témoigner le plus grand respect. David est un capitaine dans tous les sens du terme. En tant qu'entraîneur, on ne peut pas rêver mieux", a-t-il loué son joueur. (Belga)