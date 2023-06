Diables Rouges - Tous les Diables Rouges présents lors du dernier entraînement avant l'Autriche

Les deux attaquants n'ont rejoint la sélection que mardi soir après avoir joué un dernier match avec leur club le week-end passé. Lukaku avait disputé la finale de la Ligue des Champions, Batshuayi celle de la coupe de Turquie. Ils figurent parmi les 21 joueurs de champ et 4 gardiens appelés pour les matchs de qualification à l'Euro contre l'Autriche (samedi à Bruxelles) et en Estonie (mardi prochain à Tallinn). Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman, Loïs Openda et Aster Vranckx, sélectionnés pour l'Euro espoirs, se sont à nouveau entraînés avec les A. Une fois que Tedesco donnera son feu vert, ils rejoindront les U21. Les Autrichiens ont dû modifier leur programme en dernière minute. Ils devaient normalement arriver en Belgique vendredi après-midi avant de reconnaître le stade Roi Baudouin, avec dans la foulée la conférence de presse du sélectionneur Ralf Rangnick et de la star David Alaba. Mais en raison de problèmes techniques avec l'avion, l'équipe autrichienne ne décollera qu'en soirée. (Belga)