Du cannabis et des armes découverts lors de perquisitions en région liégeoise

Dans le cadre d'une enquête visant un trafic de stupéfiants en région liégeoise, la Police Judiciaire Fédérale de Liège (PJF), avec l'appui des unités spéciales, la zone de police Ans-St Nicolas et les maîtres-chiens de la police fédérale, a mené mercredi douze perquisitions sur Liège, Seraing, St-Nicolas et Wanze. Une centaine de policiers ont été engagés dans cette opération. Les perquisitions ont permis la découverte une plantation de cannabis d'environ 500 plants, cinq kilos de résine de cannabis, sept armes à feu avec munitions, dont certaines armées et chambrées, 92.000 euros en liquide, quatre véhicules, trois montres de luxe et une vingtaine de GSM. Les suspects procédaient à la vente de résine de cannabis et de cannabis via les réseaux sociaux. Ils livraient leurs clients lors de rendez-vous notamment sur des parkings de la région. Le groupe criminel gérait également des plantations de cannabis. Huit personnes ont été interpellées. Vendredi après-midi, le parquet précisait que six d'entre elles étaient placées sous mandat d'arrêt par la juge d'instruction. L'enquête se poursuit. (Belga)