Euro de basket dames - Emma Meesseman déjà en mode MVP: "rester les pieds sur terre, mais contente de la manière"

L'intérieure flandrienne, auteure de 24 points, 11 rebonds, 6 assists et 6 interceptions en 24 minutes, avait inscrit déjà 23 points, pour 5 rebonds, 4 assists et 4 interceptions en 17 minutes à peine lors du carton face à Israël (108-59) jeudi. "Je suis contente de la manière et de cette capacité à rester concentré", a confié l'intérieure flandrienne qui a démarré son championnat en mode MVP (most valuable player, meilleure joueuse). "Nous avons joué vite, on a bien couru et demain (samedi) c'est jour de repos, donc on pouvait vraiment se donner. On a fait un très bon match avec beaucoup d'énergie, beaucoup vont sous-estimer ce que l'on a fait aujourd'hui parce que cela a paru facile. Mais maintenant il faut rester les pieds sur terre et essayer de reproduire cela contre l'Italie dimanche. A nous de rester bien concentrées. On savait que les Tchèques n'allaient rien lâcher, il fallait continuer à pousser, même si on menait largement. C'est bien aussi parce que cela permet de partager les minutes. Cela permet au cinq de base d'être un peu ménagé, mais avec les remplaçantes le niveau ne baisse pas, ça c'est important et c'est grâce à elles aussi que l'on peut se reposer un peu." Déjà assurées de sortir de leur groupe, les Belgian Cats ont mis plus qu'un pied en quarts de finale. Elles affronteront encore l'Italie dimanche (14h15) pour le dernier match de la poule à Tel Aviv et assurer leur première place. (Belga)