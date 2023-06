Euro de basket dames - Jacky Mathijssen et les Espoirs en soutien des Belgian Cats: "une même dynamique"

"Cela tombait bien dans le planning", a confié Jacky Mathijssen à l'Agence BELGA au lendemain du succès face à Israël (0-2) la veille. "J'ai demandé si quelqu'un était intéressé, finalement on est presque tous là. C'est toujours gai de voir d'autres équipes nationales. On s'intéresse à tout ce qui se passe en sport dans notre pays", a ajouté l'entraineur des Espoirs qui fut aussi entraineur au Sporting Charleroi au moment où Spirou Charleroi brillait. "C'était du basket masculin, mais on regarde aussi les Belgian Cats. En plus, nous travaillons beaucoup sur les phases arrêtées en foot et honnêtement on peut s'inspirer des phases du basket, sur la façon de mettre des écrans, ce genre de choses. Nous ne sommes pas ici pour ça bien sûr. Cela s'arrangeait bien, et quelque part nous sommes dans la même dynamique." Les Belgian Cats ont en effet gravi les échelons depuis le bas de l'échelle pour se qualifier et briller à l'Euro, disputant deux Coupes du monde et décrochant un billet pour les Jeux Olympiques. "Nous sommes un peu dans la même philosophie", a ajouté Jacky Mathijssen. "Et je pense que pour elles, c'est aussi un peu une source de motivation que de voir que nous sommes là aussi." Les U21 partiront dimanche de Tel Aviv pour rejoindre directement la Géorgie pour l'Euro (organisé aussi en Roumanie, du 21 juin au 8 juillet) dans un groupe avec les Pays-Bas (21 juin), la Géorgie (24 juin) et le Portugal (27 juin). Trois tickets pour les Jeux Olympiques seront attribués lors de cet Euro. (Belga)