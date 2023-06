Euro de basket dames - Julie Allemand veut éviter de tomber dans l'euphorie et estime qu'il y a encore du boulot

Pour Julie Allemand cependant, il reste "encore du boulot" et les Belges doivent éviter de tomber "dans l'euphorie." "On a vu qu'il leur a fallu du temps pour rentrer dans le match. Notre première mi-temps n'était pas exceptionnelle", a analysé la meneuse liégeoise, 26 ans, auteure encore de 11 assists (et 12 points). "Dans le vestiaire, nous nous sommes reconcentrées sur ce qu'il fallait corriger, à savoir être beaucoup plus agressives et attaquer l'anneau. Il ne faut pas croire que notre jeu ne va être que basé sur les trois points. A un moment donné, il faut trouver un juste milieu entre le jeu intérieur et extérieur. C'est ce qu'on a réussi à faire en deuxième mi-temps." Contre Israël, la Belgique a planté en effet 14 paniers à trois points. La réussite était moins au rendez-vous vendredi (8/22). Les Belges ont dû proposer autre chose en mettant notamment beaucoup d'intensité, durant 40 minutes. "On a mis beaucoup d'intensité parce qu'on avait vu la Tchéquie menée tout le match contre l'Italie et finalement gagner. Il fallait continuer sur le même rythme. Parce que si cela ne paie pas de suite, ça finit par payer en fin de match et on l'a vu, la Tchéquie s'est écroulée en deuxième mi-temps. Maintenant, il ne faut pas verser dans l'euphorie, on suit notre chemin. Il y a encore du boulot. Il faut corriger des choses, garder ce que l'on fait de bien et se reposer sur notre défense." (Belga)