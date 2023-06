Euro de basket dames - Un deux sur deux pour la Belgique contre la Tchéquie et un pied en quarts de finale

Victorieuses jeudi d'Israël (108-59), les Belgian Cats, déjà assurées de sortir de leur groupe, ont fait en outre un grand pas vers les quarts de finale. Emma Meesseman (24 pts, 11 rebonds, 6 assists, 6 interceptions), Julie Allemand (12 points, 11 assists) ou Julie Vanloo (13 points) ont offert encore une prestation cinq étoiles, Bethy Mununga captant 7 rebonds. De suite agressives dans la partie et à pleine vitesse, Meesseman, Allemand et Vanloo faisaient 0-9 après 2 minutes. Un départ idéal qui obligeait l'équipe tchèque à courir derrière le score. Toujours privée d'une joueuse clé, Veronika Vorackova, la République tchèque a semblé offrir une bien meilleure résistance que les Israéliennes la veille. La réussite était moins au rendez-vous côté belge qui passait tout de même à 11-20 (10e), 18-31 (16e) et 26-39 à la pause avec déjà 16 points et 8 rebonds pour Meesseman en mode MVP servie par Julie Allemand (4 assists) en première mi-temps. La connexion entre les deux était parfaite à la reprise l'une servant l'autre pour inscrire 28-45 à la 24e. Une bombe de Julie Vanloo fixait l'écart à 20 unités (30-50, 27e). En panne en première période, Laure Resimont retrouvait deux fois la réussite à longue distance (33-56). Les Belges faisaient le trou et pouvaient poursuivre sereinement leur travail de sape. Une bombe de Becky Massey faisait 33-64 à la demi-heure. La République tchèque s'était écroulée physiquement. La deuxième mi-temps avait été à sens unique. Dans la foulée, l'Italie affronte Israël, deux équipes battues la veille. Si les Italiennes s'inclinent, la Belgique sera qualifiée mathématiquement pour les quarts. (Belga)