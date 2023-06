Exécution en Floride d'un homme coupable de deux meurtres et agressions sexuelles

Duane Owen, 62 ans, a reçu une injection létale et a été déclaré mort à 18H14 (00H14, heure de Bruxelles) dans la prison de Raiford, en Floride, a indiqué la porte-parole des autorités pénitentiaires de l'Etat, Kayla McLaughlin. Il avait été condamné à la peine de mort pour le meurtre et l'agression sexuelle d'une femme en Floride en 1984. Les enfants de la victime, âgée de 28 ans, dormaient dans une chambre voisine et avaient découvert son corps le lendemain. Lors de son procès, Duane Owen a reconnu le meurtre, ainsi que d'autres agressions. Il a aussi été condamné pour avoir violé et poignardé à mort la même année une jeune babysitteuse de 14 ans. Dans un recours adressé à la Cour suprême, les avocats de Duane Owen demandaient que leur client soit épargné au prétexte de sa supposée folie. Cette demande a été rejetée. Duane Owen est le 12e condamné exécuté depuis le début de l'année aux Etats-Unis, dans quatre Etats seulement: le Texas, l'Oklahoma, le Missouri et la Floride. (Belga)