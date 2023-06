Invasion de l'Ukraine - Le conseil des ministres approuve la livraison de blindés de transport à l'Ukraine

La semaine passée, le gouvernement a donné son aval à l'achat et la livraison de munitions de 105 mm pour 32 millions d'euros. Le train d'aides de vendredi atteint une valeur de 11 millions d'euros. La Belgique achètera et fournira des blindés pour le transport de troupes aux forces ukrainiennes, en l'occurrence des blindés de transport de troupes chenillés de type M113 - que l'armée belge a retirés du service voici plus de dix ans. Les véhicules seront remis en état opérationnel par l'industrie belge avant d'être livrés à l'Ukraine. L'aide militaire fournie par la Belgique s'inscrit dans le cadre de la coordination entre les Alliés qui font partie du groupe de contact Ukraine et vise à répondre aux demandes concrètes formulées par ce pays, a rappelé la ministre. "Le soutien à l'Ukraine n'est pas une compétition entre les pays partenaires, mais le résultat d'une approche cohérente visant à répondre au mieux aux besoins sur le terrain. Ce nouveau paquet d'aide s'inscrit complètement dans cette logique", a ajouté Mme dedonder (PS). (Belga)