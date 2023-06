Invasion de l'Ukraine - Poutine et le dirigeant des Émirats louent leurs relations et parlent d'Ukraine

"Les Émirats sont un très bon partenaire pour nous. Les relations (...) se développent avec un grand succès", a déclaré M. Poutine au début de cet entretien retransmis à la télévision, en marge d'un forum économique à Saint-Pétersbourg (nord-ouest de la Russie). Le maître du Kremlin a aussi remercié son hôte pour le rôle joué par les Émirats arabes unis dans des échanges de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi entre Moscou et Washington. Selon l'agence de presse officielle des Émirats WAM, Mohammed ben Zayed, dit "MBZ", a souligné qu'il était en faveur d'une "désescalade" et d'une "solution politique" en Ukraine. Les deux dirigeants ont aussi discuté du renforcement du "partenariat stratégique" entre leurs pays, selon la même source. Les Émirats arabes unis et la Russie coopèrent étroitement sur le plan énergétique, notamment au sein de l'Opep+, une organisation qui rassemble les principaux pays exportateurs de pétrole. Dubaï est en outre l'une des rares destinations étrangères ayant maintenu des vols directs avec la Russie depuis le début du conflit en Ukraine, ce qui permet aux Émirats arabes unis de profiter d'un important afflux de touristes russes. MBZ est le principal dirigeant étranger qui participe au Forum économique international de Saint-Pétersbourg qui se tient actuellement, un événement annuel censé réunir des responsables et des entreprises du monde entier. Mais, en raison du conflit en Ukraine, la Russie est désormais isolée en Occident et s'efforce de cultiver ses relations avec les pays d'Asie et d'Afrique, notamment. (Belga)