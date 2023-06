Invasion de l'Ukraine - Poutine ne donne "aucune chance" à la contre-offensive ukrainienne

Évoquant une offensive de Kiev en cours dans le sud de l'Ukraine, M. Poutine a affirmé que "les forces armées ukrainiennes n'ont aucune chance là-bas, ni dans les autres zones". Le président russe s'exprimait lors d'un forum économique à Saint-Pétersbourg (nord-ouest) retransmis en direct à la télévision russe, mais auquel l'AFP n'a pas pu assister faute d'avoir été accréditée. Les forces ukrainiennes ont "utilisé leurs prétendues réserves stratégiques pour percer les défenses (russes), consolider les leurs et avancer. Aucun de ces objectifs n'a été atteint", a dit M. Poutine. Il a réaffirmé que l'Ukraine subissait de "très lourdes pertes" et estimé qu'elle ne pourrait combattre "pendant longtemps" en raison de l'épuisement de ses équipements militaires. Moscou ne cesse de marteler que l'offensive en cours de l'Ukraine sur les positions occupées par les Russes est un échec. Kiev assure avoir libéré une poignée de localités et une centaine de kilomètres carrés, essentiellement sur le front sud. Selon les analystes militaires, l'Ukraine n'a pas encore lancé le gros de ses forces dans sa contre-offensive, et teste encore actuellement le front pour en déterminer les points faibles. (Belga)