Invasion de l'Ukraine - Washington débloque 205 millions de dollars en aide humanitaire à l'Ukraine

L'aide doit servir à apporter des biens de première nécessité comme de la nourriture ou de l'eau potable ou encore dans le domaine de l'éducation et de la santé, selon un communiqué du secrétaire d'État américain Antony Blinken. Cette aide, qui sera distribuée par le biais d'ONG partenaires dans la région, doit aussi permettre aux victimes du conflit de rester en contact avec leurs familles dans le cas des nombreuses séparations dues à la guerre, précise le communiqué. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, plus de six millions de personnes ont fui le pays et plus de 5 millions ont été déplacées à l'intérieur, selon des chiffres cités par le département d'État américain. La nouvelle somme porte à 2 milliards de dollars le total de l'aide humanitaire américaine à l'Ukraine depuis le début de la guerre, rappelle le texte. En parallèle, les États-Unis ont débloqué près de 40 milliards de dollars en aide militaire à l'Ukraine afin de renforcer ses défenses face aux forces russes qui occupent des parties de territoire dans l'est et le sud du pays. (Belga)