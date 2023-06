Invasion de l?Ukraine - Zelensky exclut de négocier avec Moscou après sa rencontre avec des dirigeants africains

"Aujourd'hui j'ai clairement dit pendant notre rencontre (avec la délégation africaine) que permettre toute négociation avec la Russie maintenant, quand l'occupant est sur notre terre, signifie de geler la guerre, geler la douleur et la souffrance", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec des dirigeants africains. Avant de lancer son invasion de l'Ukraine en février 2022, "la Russie a longuement tenté de tromper tout le monde avec (les accords de paix de) Minsk", conclus dans le passé pour tenter de régler le conflit avec les séparatistes soutenus par Moscou dans l'est de l'Ukraine et dont la Russie s'est servie pour préparer une nouvelle offensive contre son voisin, a accusé M. Zelensky. "Il est clair que la Russie essaie à nouveau d'utiliser sa vielle tactique de tromperie. Mais la Russie ne réussira plus à tromper le monde", a-t-il ajouté. "Nous n'allons pas lui donner une seconde chance", a-t-il lancé. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a, pour sa part, appelé l'Ukraine et la Russie à la "désescalade" lors d'une visite à Kiev vendredi. (Belga)