Jeux européens - Le COIB émet ses réserves sur les conditions en Pologne à l'occasion du stage à Anvers

Ce sont 140 athlètes qui concourront dans 21 sports pendant les Jeux européens. La majorité d'entre eux étaient encore occupés. "Actuellement, beaucoup d'athlètes sont en compétition ailleurs", a expliqué le chef de délégation Olav Spahl. "Nous avons tout de même réussi à réunir, entraîneurs compris, environ 80 personnes pour préparer les Jeux européens". Le stage a permis aux compétiteurs de basket 3x3, de karaté, de padel, de rugby à sept et de taekwondo de s'entraîner. Ils disposaient d'une piscine olympique et du complexe habituellement réservé aux équipes nationales de hockey. Les conditions qui attendront les athlètes de la Team Belgium à Cracovie inquiètent cependant le COIB. D'après Olav Spahl, le niveau des infrastructures est "très bas" comparé à celui auquel les compétiteurs sont habitués. Le chef de la délégation a fait preuve de compréhension envers le comité organisationnel, en raison des conséquences de la guerre en Ukraine subies en Pologne. "Les quinze derniers mois ont été perturbés pour le pays. Un million et demi de personnes ont fui l'Ukraine pour se réfugier en Pologne", a-t-il expliqué. Il a néanmoins noté la qualité des installations dans le village des athlètes "au mieux deux étoiles. Nous devons examiner attentivement quels sont les athlètes pour lesquels cela convient et ceux pour lesquels nous avons besoin d'autres solutions. Car il est évident que l'intérêt de cette compétition repose dans les quotas de places pour les Jeux, les championnats d'Europe et les médailles." Les premiers athlètes belges partiront dimanche pour la Pologne. La cérémonie d'ouverture lancera mercredi la quinzaine qui durera jusqu'au dimanche 2 juillet. (Belga)